«Путь к Zalisa»: рок-н-ролл на кухне, ведьмовские чары и философия без тормозов!

Вот уж Алексей Небоходов знает, как зажечь нашу фантазию, и, кажется, снова нащупал «ключ от мечты». А вы что думали? Это вам не просто песня, а целая волшебная сказка, философская дилемма и лирическая исповедь на один куплет.