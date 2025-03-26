ВФЛА: «Мы рассчитывали на более гибкий подход со стороны World Athletics в отношении допуска российских атлетов»

«Сегодняшнее решение Совета World Athletics не может не вызвать у нас сожаления. Мы рассчитывали на более гибкий подход со стороны World Athletics в отношении допуска российских легкоатлетов на международные соревнования.
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