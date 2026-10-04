Three men plead guilty to poaching, selling 40 bobcat pelts in Canada

Three men pleaded guilty to illegally hunting more than 40 bobcats in New Hampshire and shipping their pelts to Canada to be sold at auction.
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