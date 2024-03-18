NVIDIA представила самый мощный чип в мире — Blackwell B200, который откроет путь к гиг...

NVIDIA представила самый мощный чип в мире — Blackwell B200, который откроет путь к гигантским нейросетямКомпания Nvidia в рамках конференции GTC 2024 представила ИИ-ускорители следующего поколения на графических процессорах с архитектурой Blackwell.
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