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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-капитан «Волги» Шуленин сыграет за 2Drots в Кубке России. Хавбек работает в тренерском штабе медиаклуба

Экс-капитан «Волги» Александр Шуленин сыграет за медиаклуб 2Drots в FONBET Кубке России. Главный тренер 2D Шамиль Курбанов сообщил, что клуб дозаявил еще трех футболистов для участия в Кубке.

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