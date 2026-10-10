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Царьград

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Суд Петербурга не арестовал директора после ожогов сотрудницы кипятком

Суд Петербурга не арестовал директора после ожогов сотрудницы кипятком

Петродворцовый районный суд отказал следствию в аресте генерального директора ООО «Технологии Вкуса» Алексея Шувалова, посчитав предположительными доводы о том, что он может помешать расследованию дела об ожогах сотрудницы 40 литрами кипятка.

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