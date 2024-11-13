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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Кругом айзерыНовый ресторан Эм...
  • катя Подвойская (-)
    этому мастеру в психушке место, а не кафе разрисовывать всякой херн.......... Это он что так видит русский мир???????...На улице Белинско...
  • lady lyudmila
    Вот пусть там и развивается.Эмин Агаларов при...

Новогодняя ночь 2025 на высоте и концерт Славы в SIXTY!

Новогодняя ночь 2025 на высоте и концерт Славы в SIXTY!

Встречайте Новый 2025 год в легендарном ресторане SIXTY на высоте 235 метров! Гостей ждёт яркая шоу-программа: концерт певицы Слава, выступление шоу-балета, подарки от партнёров, зажигательные танцы под любимые хиты и блюда новогоднего меню.

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