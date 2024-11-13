Новогодняя ночь 2025 на высоте и концерт Славы в SIXTY!

Встречайте Новый 2025 год в легендарном ресторане SIXTY на высоте 235 метров! Гостей ждёт яркая шоу-программа: концерт певицы Слава, выступление шоу-балета, подарки от партнёров, зажигательные танцы под любимые хиты и блюда новогоднего меню.