Настасья Самбурская стала телеведущей на Первом канале: подробности

Певица, актриса, а с недавних пор и бизнесвумен, Настасья Самбурская примерила еще одно амплуа. Звезда «Универа» стала телеведущей и, по данным коллег из «СтарХита», уже в ближайшую пятницу появится в кресле защиты в шоу «Модный приговор» на Первом канале.