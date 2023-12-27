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22 медали завоевали казахстанские боксеры на турнире в Азербайджане

22 медали завоевали казахстанские боксеры на турнире в Азербайджане

В Баку завершился международный турнир по боксу, сообщает Olympic.kz.  В соревнованиях приняли участие спортсмены из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Саудовской Аравии и Европы.

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