22 медали завоевали казахстанские боксеры на турнире в Азербайджане

В Баку завершился международный турнир по боксу, сообщает Olympic.kz. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Саудовской Аравии и Европы.
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