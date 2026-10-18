Avia.pro - СМИ За кулисами успеха: Что происходит с героем громкого подмосковного скандала Тихий подмосковный уклад жизни порой скрывает за высокими заборами коттеджей истории, способные затмить любой остросюжетный сериал.
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При чём здесь "ПАЛЕЦ" и финансовые нарушения, если ОНИ есть ?
Все просто, Отец за сына всегда в ответе... и нет этому оправдания.
По работе имел дело со Светосервисом. Но в той конторе шефом был Боос, бывший налоговый министр, а не какой-то никому не известный Чирков.
в семье не без урода!
В советское время такого не было. Даже Сталин не обменял своего сына плененного на Паулса. За 30 лет правления страной олигархами на первом месте стоит бабло.