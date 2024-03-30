Глава IIHF заявил, что дело против ЦСКА продолжится, несмотря на переход Федотова

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что дисциплинарный процесс в отношении ЦСКА и Федерации хоккея России (ФХР) продолжится, несмотря на подписание вратарем Иваном Федотовым контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флаерз».
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