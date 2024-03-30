Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

38 подписчиков

Глава IIHF заявил, что дело против ЦСКА продолжится, несмотря на переход Федотова

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что дисциплинарный процесс в отношении ЦСКА и Федерации хоккея России (ФХР) продолжится, несмотря на подписание вратарем Иваном Федотовым контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флаерз».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх