20 октября 2026 года «Торонто Мейпл Лифс» встретится с «Сан-Хосе Шаркс» на «Скоушабэнк-Арене». Эксперты прогнозируют победу «Сан-Хосе» благодаря успешным выступлениям в прошлых матчах, тогда как «Торонто» испытывает трудности в обороне.