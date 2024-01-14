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Военное обозрение

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«Не по тому сценарию»: Швейцария в Давосе вместо обсуждения «формулы мира» Зеленского призвала привлечь к переговорам Россию

«Не по тому сценарию»: Швейцария в Давосе вместо обсуждения «формулы мира» Зеленского призвала привлечь к переговорам Россию

Большинство стран "глобального Юга" вообще отказалось участвовать в глобальном форуме, который весь прошлый год готовил киевский режим.

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