Чеченские власти пытаются доказать право собственности на турбазу в Сочи

Чеченские власти пытаются доказать право собственности на турбазу в СочиАдминистрация главы и правительства Чеченской Республики пытается добиться подтверждения права собственности на коттеджи и главный корпус турбазы «Олимпия» в Лазаревском районе Сочи.
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