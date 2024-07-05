Спецслужбы Киргизии заявили задержании подозреваемых в планах совершить госпереворот в стране

Спецслужбы Киргизии заявили о предотвращении государственного переворота. Была обезврежена группировка, которая планировала насильственный захват власти, а также собиралась дестабилизировать ситуацию в стране с помощью массовых беспорядков.
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