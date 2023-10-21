«Никто в здравом уме не делал бы этого»: Дженсен Хуанг не стал бы учреждать NVIDIA ещё раз

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang), считающийся одним из наиболее дальновидных лидеров технологической индустрии, рассказал, что создание компании оказалось «в миллион раз сложнее, чем я ожидал».
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