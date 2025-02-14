Разворот над Атлантикой. Самолет с главой Госдепа Рубио не долетел до Мюнхена на встречу с Зеленским

АР сообщает, что вылетевший в Мюнхен на конференцию по безопасности самолет госсекретаря США Марко Рубио и председателя сенатского комитета по иностранным делам сенатора Джима Риша, так и не долетел до места назначения, вернувгись поздно вечером в четверг в Вашингтон.