На Украине назвали ошибкой рукопожатие Котляр с россиянкой на Australian open

Федерация тенниса Украины (ФТУ) выступила с заявлением после рукопожатия украинки Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой после матча первого круга юниорского Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии