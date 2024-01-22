Зеленский обсудил использование замороженных российских активов

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении в понедельник, 22 января, заявил, что провел совещание по использованию еще не переданных Киеву замороженных активов России, – сообщают украинские СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии