Без подачи тепловой энергии на 4 дня во Владимире оставят более 50 улиц

Во Владимире более 50 улиц на 4 дня оставят без подачи тепловой энергии. Рассказываем где.Как сообщает Администрация города Владимира для проведения работ по подключению вновь смонтированного трубопровода в районе улицы Задний боровок 16 и улицы Горького 5 на время производства работ в период с 21:00 29 сентября до 06:00 02 октября будет прекращена поставка тепловой энергии по следующим адресам: - 1-я Пионерская 88г, 90 - 850-летия 4а, 6 - 9 Января 1, 1а, 2, 3, 4а, 5а, - Алябьева 3а, 13а, 14/13, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 23а, 25 - Асаткина 2а, 2б, 4/6, 8, 34, 36 - Балакирева 21, 22, 24, 25, 25а, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 37, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 39, 41, 41а, 43, 43а, 43б, 43в, 43г, 43д, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 51б, 53, 53а, 55, 57, 57а - Батурина 14, 21 - Белоконской 3а, 4, 5, 6, 6а, 8 ,8а, 10, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 21а, 23, 25 - Березина 1, 2а, 3, 4, 5 - Бобкова 1, 1а, 3, 3а, 8 - Большая Московская 3, 4/6, 9, 15, 17, 24, 28 - Большие Ременники 2а, 11, 11а, 13, 17а - Василисина 4, 4а, 6 - Гастелло 1, 2, 3, 7, 7а, 15 - Георгиевская 2б, 2д, 3 - Героя Кутузова 19, 28, 45а, 45б, 45д, 56 - Гоголя 9 - Гороховая 20 - Горького 2а, 5, 27, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 48, 50, 52а, 52, 54, 55, 55а, 56, 56б, 57, 58, 58а, 59а, 60, 60а, 67, 72, 74, 76, 77а, 77б, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 85б, 86, 87, 87а, 87б, 89, 91, 93, 95а, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107а, 113а, 113, 113б, 115, 125, 129, 131 - Даргомыжского 5, 18, 20 - Дворянская 1, 4, 5/1, 10, 10а - Дзержинского 3, 5, 6, 6а - Диктора Левитана 2, 3, 3б, 3в, 4, 4а, 4г, 5, 5а, 26, 29, 31, 33, 35 - Доватора 2, 3а - Западная 60 - Зеленая 1а, 2, 3, 4, 6, 25 - Казарменная 5, 5а, 9, 9а - Кирова 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 17, 18а, 19, 20, 21, 22 - Кирпичный проезд 1 - Коллективный проезд 5а, 6, 6а, 7 - Костерин переулок 13 - Красноармейская 6, 24, 24а, 28, 30, 34г, 38, 40, 43, 43а, 45, 45а, 46, 47, 47а, 47в, 49 - Краснознаменная 1, 5, 6а, 8, 8а, 10 - Кулибина 10 - Лакина 1, 3, 129, 129а, 129б, 129в, 129г, 131, 133, 133а, 135, 137, 137а, 137б, 139, 139а, 139б, 139в, 139д, 141, 141а, 141б, 141в, 141г, 143, 143а, 147а, 147б, 145,147,149,149а, 151, 153, 153а, 153б, 153д, 153и, 155, 155а, 155б, 157, 157а, 157б, 159, 159а, 167, 167а, 169/34, 171, 171а, 171б, 173, 173а, 177, 183, 185, 187, 187а, 189, 191, 191а, 191б, 193, 195 - Летнеперевозинская 1а, 7 - Ломоносова 1 - Луговая, 20 - Луначарского 13а, 15, 28, 24 - Малые Ременники 9 - Матросова 28а, 28б - Мира 2, 2в, 2г, 2д, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6б, 8, 17, 17а, 19, 21, 22, 22а, 23, 27, 28, 29, 30а, 31, 32б, 34а - Михайловская 8а - Молодежная 1, 2, 4 - Модорова 3, 4, 4а, 5, 6, 8 - МОПРа 12, 12а, 13, 15 - Мусоргского 1 - Народная 8, 16 - Никитина 2б - Никитская 1, 3, 4а, 5, 23, 25 - Ново-Ямская 2, 2а, 4, 5, 6, 16, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 26, 27, 29, 29а, 31, 31а, 34 - Ново-Ямской переулок 4, 4б, 6а, 8 - Октябрьский пр-т 3, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 12, 14, 16а, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 38, 40, 41б, 42а, 43а, 45а, 45б, 47а, 47б - Офицерская 20 - Перекопский военный городок 1, 2, 2а, 2/3, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 31, 33 - Пичугина 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14 - Помпецкий пер.