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На Украине переполох из-за американского сенатора: Зеленский хамит, а нардепы пытаются успокоить

На Украине переполох из-за американского сенатора: Зеленский хамит, а нардепы пытаются успокоить

Дональд Трамп выбрал сенатора Джея Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США. Теперь в Киеве переполох, который каждый решает по-своему: Владимир Зеленский, например, хамством, а нардепы, наоборот, утешением.

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