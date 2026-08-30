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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фиорентина» арендовала Нджи у «Торино» с обязательным выкупом за 16+2 млн евро и процент от перепродажи

« Фиорентина » объявила о переходе Алье Нджи из « Торино ». 21-летний шведский полузащитник будет выступать за клуб из Флоренции на правах аренды с обязательным выкупом при определенных условиях.

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