Дневник домашнего кота...)

Усатый-полосатыйНедвижимостьДневник домашнего кота...) Нассал под кресло. Хорошо!Скучно. Вспомнил бурную молодость. Сидел я как-то на столе, жрал лапойсгущёнку из банки.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлеонора КоганУморительный котик и рассудительный!!!!Элеонора КоганУморительный котик и рассудительный!!!!Элеонора КоганИ он всегда прав!!!!Элеонора КоганИ он всегда прав!!!!Элеонора КоганИ он всегда прав!!!!novik_63 novik_63Да это же мизантроп первостатейный!!!novik_63 novik_63Да это же мизантроп первостатейный!!!Горлова АнастасияКакой замечательный кот!Комментировать
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