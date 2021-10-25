Усатый-полосатый

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Дневник домашнего кота...)

Дневник домашнего кота...)

Нассал под кресло. Хорошо!Скучно. Вспомнил бурную молодость. Сидел я как-то на столе, жрал лапойсгущёнку из банки.

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Элеонора Коган
Уморительный котик и рассудительный!!!!
Элеонора Коган
Уморительный котик и рассудительный!!!!
Элеонора Коган
И он всегда прав!!!!
Элеонора Коган
И он всегда прав!!!!
Элеонора Коган
И он всегда прав!!!!
novik_63 novik_63
Да это же мизантроп первостатейный!!!
novik_63 novik_63
Да это же мизантроп первостатейный!!!
Горлова Анастасия
Какой замечательный кот!

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