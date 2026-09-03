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Царьград

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Дибров так прошёлся по русским, что скривилась даже Собчак

Дибров так прошёлся по русским, что скривилась даже Собчак

Телеведущий Дмитрий Дибров вновь попал в центр скандала из-за своих высказываний. В последнем интервью Ксении Собчак он так прошёлся по русским, что даже собеседница не выдержала и скривилась.

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