Дибров так прошёлся по русским, что скривилась даже Собчак

Телеведущий Дмитрий Дибров вновь попал в центр скандала из-за своих высказываний. В последнем интервью Ксении Собчак он так прошёлся по русским, что даже собеседница не выдержала и скривилась.
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