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Газета.ру

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В Омске мужчина пойдет под суд за расправу над 15-летней девушкой

В Омске мужчина пойдет под суд за расправу над 15-летней девушкой

Житель Омска предстанет перед судом за расправу и покушение на изнасилование 15-летней школьницы. Об этом сообщает СК РФ.

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