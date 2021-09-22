ЕС планирует экономический рост на 120 млрд евро за счет смягчения правил страхования

Европейский союз предложил в среду изменить правила блока для страховщиков, чтобы выделить 120 млрд евро ($141 млрд) для восстановления экономики, пострадавшей от COVID, и для достижения климатическихЕвропейский союз предложил в среду изменить правила блока для страховщиков, чтобы выделить 120 млрд евро ($141 млрд) для восстановления экономики, пострадавшей от COVID, и для достижения климатических целей без подрыва защиты страхователей.