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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

ЕС планирует экономический рост на 120 млрд евро за счет смягчения правил страхования

Европейский союз предложил в среду изменить правила блока для страховщиков, чтобы выделить 120 млрд евро ($141 млрд) для восстановления экономики, пострадавшей от COVID, и для достижения климатическихЕвропейский союз предложил в среду изменить правила блока для страховщиков, чтобы выделить 120 млрд евро ($141 млрд) для восстановления экономики, пострадавшей от COVID, и для достижения климатических целей без подрыва защиты страхователей.

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