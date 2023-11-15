НАТО может использовать заморозку конфликта для развертывания у границ РФ дальнобойных ракетных комплексов

Специалист по политической конфликтологии, профессор МГУ Алексей Фененко предположил, что НАТО планирует разместить на севере Украины в непосредственной близости от российских границ пусковых установок ракетных комплексов.
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