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НАТО может использовать заморозку конфликта для развертывания у границ РФ дальнобойных ракетных комплексов

НАТО может использовать заморозку конфликта для развертывания у границ РФ дальнобойных ракетных комплексов

Специалист по политической конфликтологии, профессор МГУ Алексей Фененко предположил, что НАТО планирует разместить на севере Украины в непосредственной близости от российских границ пусковых установок ракетных комплексов.

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