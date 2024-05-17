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Пашинян пробил дыру в бюджете ОДКБ — теперь там дефицит

Пашинян пробил дыру в бюджете ОДКБ — теперь там дефицит

  Похоже, что Пашинян не просто мечтает свалить из ОДКБ, но ещё при этом и выполняет задание наших «не-коллег» и «не-партнёров» по развалу той организации, из которой он сам выходит.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Где Усама Бен Ладен??? Ах да.
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12 час.
АС
Анатолий Страшко
Что -то затихли про &quot;француза&quot; Пашиняна. Навёл среди педиков порядок? Или нам всем эта древнейшая страна, со старческим маразмом,  подарочек готовит?
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11 час.
Eduard
Насмешили &quot;брешь пробил&quot;!
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10 час.

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