Похоже, что Пашинян не просто мечтает свалить из ОДКБ, но ещё при этом и выполняет задание наших «не-коллег» и «не-партнёров» по развалу той организации, из которой он сам выходит.
Пашинян пробил дыру в бюджете ОДКБ — теперь там дефицит
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Где Усама Бен Ладен??? Ах да.
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12 час.
АС
Анатолий Страшко
Что -то затихли про "француза" Пашиняна. Навёл среди педиков порядок? Или нам всем эта древнейшая страна, со старческим маразмом, подарочек готовит?
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11 час.
Eduard
Насмешили "брешь пробил"!
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10 час.
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