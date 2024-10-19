Воспитанники отделения "Кикбоксинг" и их родители сердечно поздравляют с днём рождения замечательного человека и тренера -преподавателя Афонина Максима Владимировича.
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Воспитанники отделения "Кикбоксинг" и их родители сердечно поздравляют с днём рождения замечательного человека и тренера -преподавателя Афонина Максима Владимировича.