Ким Кардашьян госпитализирована с эзофагитом на фоне смерти отца

Известная американская телеведущая и бизнесвумен Ким Кардашьян была госпитализирована из-за воспаления пищевода — эзофагита, связанного с болезнью, которая унесла жизнь ее отца Роберта Кардашьяна в 2003 году.
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