В Новороссийске члена ТИК арестовали за побои. Коммунист больше года скрывался от правосудия

В Новороссийске члена ТИК арестовали за побои. Коммунист больше года скрывался от правосудияЧлены комиссий от КПРФ избивают женщин в возрасте — ситуация произошла в Новороссийске.
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