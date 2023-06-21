Военное обозрение

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Во Франции раскрыли некоторые подробности разработки нового ударного дрона Aarok

Во Франции раскрыли некоторые подробности разработки нового ударного дрона Aarok

Накануне в Ле-Бурже близ Парижа открылся 54-й по счёту Международный авиакосмический салон – мероприятие, проходящее раз в два года во Франции.

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