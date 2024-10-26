Кургинян: Запад устраняет лидеров, выстраивающих отношения с Россией

Устранение западных лидеров, желающих выстроить отношения с Россией, не случайность, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 18 октября в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии