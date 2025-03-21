99% людей читая старые переписки удивляются, как они могли писать такое

Классная вещь пульт от телевизора! Нажал на кнопку - и ни тебе президента, нипремьера. Надела белое платье, белые колготки, думала на Новый год снежинкой буду, но посмотрела в зеркало - ни фига себе сугроб!!! Новый год в России в 10 раз страшнее, чем Хэллоуин в Америке.