99% людей читая старые переписки удивляются, как они могли писать такое

Классная вещь пульт от телевизора! Нажал на кнопку - и ни тебе президента, нипремьера. Надела белое платье, белые колготки, думала на Новый год снежинкой буду, но посмотрела в зеркало - ни фига себе сугроб!!! Новый год в России в 10 раз страшнее, чем Хэллоуин в Америке.
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