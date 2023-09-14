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Пашинян заявил о провале миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил о провале миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Российский контингент миротворцев не справился со своей задачей в Нагорном Карабахе. Такое мнение выразил в четверг, 14 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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NADEGDA PAYNYH
Тварь западная,купленная  Соросом. свою страну продал как Иуда за пятак.
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20 час.
АА
Алекс Архипов
Провалили. А не очень-то и хотелось. Помогать соросятнику - себя не уважать. от своих соросятников некуда деваться.
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16 час.
Валентин Щербаков
Какая лживая и продажная гнида этот фарцовщик Пашинян, до чего подлый подпиндосовский долбодятел, как только земля его носит....
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12 час.

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