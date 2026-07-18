Киев отрезают от поставок западного вооружения: главная новость СВО 18 июля

ВС РФ продолжают уничтожать инфраструктуру ВСУ в портах Одессы. Групповыми ударами поражены цеха по производству и сборке БПЛА, склады с боеприпасами, катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.