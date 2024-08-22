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На Украине набирает масштабы могилизация 18-летних

На Украине набирает масштабы могилизация 18-летних

Несмотря на многочисленные обещания, на передовую отправляют 18-летнюю украинскую молодёжь. Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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