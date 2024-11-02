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Закулисные переговоры по Украине: О роли ОАЭ и Шойгу высказался Светов

Закулисные переговоры по Украине: О роли ОАЭ и Шойгу высказался Светов

О возможной роли ОАЭ и Шойгу в переговорах по Украине высказался политолог Светов. По его словам, есть ощущение, что решение по украинскому кризису может быть найдено через ОАЭ - поскольку президенту Эмиратов доверяет и та, и другая сторона.

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