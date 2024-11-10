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Царьград

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Физик Ковальчук: Луну освоит страна, сумевшая обеспечить добычу на ней энергию

Физик Ковальчук: Луну освоит страна, сумевшая обеспечить добычу на ней энергию

В планах у России – освоение Луны и дальнего космоса.Россия планирует освоение Луны и дальнего космоса.

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