Румыния усиливает военную группировку на границе с Украиной

Румыния усиливает оборонительные позиции вблизи границы с Украиной – в район Дуная перебрасываются дополнительные средства ПВО и оборудуются новые военные наблюдательные пункты, передает Reuters со ссылкой на источники в румынском министерстве обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии