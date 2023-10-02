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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В администрации Бийска рассказали, как получить сухпаек для школьников

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