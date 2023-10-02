В администрации Бийска рассказали, как получить сухпаек для школьников

Заменить его на денежную компенсацию нельзя Муниципалитет Бийска утвердил порядок выдачи бесплатного двухразового питания школьникам с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому.
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