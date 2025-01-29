ВТБ снизил объемы выдачи кредитов физлицам на 20% в 2024 году

По итогам 2024 года ВТБ предоставил физлицам кредиты на сумму 2,2 трлн рублей, что на 20% меньше, чем в 2023 году, пишут «РИА Новости», ссылаясь на презентацию, предоставленную журналистам председателем правления банка Георгием Горшковым.