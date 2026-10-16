Жителям Новосибирска рекомендовали заранее подготовить наличные на неделю обязательных расходов — продукты, лекарства и проезд — на фоне недавних сбоев в работе дата-центров, затронувших Сбербанк и «Яндекс».
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