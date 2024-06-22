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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кюизанс перешел в «Герту», подписав контракт на 3 года. Экс-игрок «Баварии» продолжит выступать во второй Бундеслиге

Кюизанс перешел в «Герту», подписав контракт на 3 года. Экс-игрок «Баварии» продолжит выступать во второй Бундеслиге

Таким образом, 24-летний футболист покинул «Венецию», вернувшуюся в Серию А по итогам сезона, и продолжит выступать во второй Бундеслиге.

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