Сергей Кириенко отметил финалистов премии "Шум" как гордость России на церемонии в Москве. В этом году премия собрала 15 тысяч заявок и более полумиллиона голосов.
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