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“Ты герой”, – мужчина с осколком в голове помогал людям бежать с пляжа в Севастополе

“Ты герой”, – мужчина с осколком в голове помогал людям бежать с пляжа в Севастополе

Вчера в городе Севастополь произошла ужасная трагедия, которая потрясла всех его жителей. Во время спокойного воскресного пляжного отдыха на берегу Черного моря, мирное настроение попало под массированную атаку ВСУ иностранными ракетами.

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