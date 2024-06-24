“Ты герой”, – мужчина с осколком в голове помогал людям бежать с пляжа в Севастополе

Вчера в городе Севастополь произошла ужасная трагедия, которая потрясла всех его жителей. Во время спокойного воскресного пляжного отдыха на берегу Черного моря, мирное настроение попало под массированную атаку ВСУ иностранными ракетами.
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