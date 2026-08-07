С сентября жильцы МКД смогут эффективнее следить за работой управляющих компаний

Нововведения касаются оформления актов приемки работ, правил избрания совета дома и порядка проведения общих собраний С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила, которые коснутся владельцев квартир.
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