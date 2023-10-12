Печальный финал не за горами? Состояние ТЭЦ-1 признано неудовлетворительным – что ее ждет

На сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области появился примечательный документ – акт технического состояния объекта культурного наследия регионального значения «ТЭЦ № 1».
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