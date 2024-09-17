Сбор команд на 1-й тур открыт здесь до 19:45 мск. Так выглядят рейтинги самых популярных игроков по позициям.
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