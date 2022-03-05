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Чемпионат Испании. «Реал Мадрид» принимает «Реал Сосьедад», «Эспаньол» – «Хетафе»

Чемпионат Испании. «Реал Мадрид» принимает «Реал Сосьедад», «Эспаньол» – «Хетафе»

«Алавес» и «Севилья» открыли 27-й тур Ла Лиги (0:0). В субботу «Реал Мадрид» принимает «Реал Сосьедад», «Осасуна» – «Вильярреал».

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